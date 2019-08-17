شكرا لقرائتكم خبر عن سهم اليوم: البنوك السعودية تخصم 2.96 مليار ريال من أرباحها مقابل الزكاة بالنصف الأول من 2019 (2) والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أعلنت البنوك السعودية أنه وابتداءً من الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة مالية وإثباتها في قائمة الدخل الموحد مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كذلك أعلنت البنوك أنه قد تم إعادة تبويب بعض البنود.

وبناء على هذا التعديل قامت جميع البنوك بالإعلان عن أرباحها قبل وبعد الزكاة، وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" بلغ الفارق بين إجمالي أرباح البنوك قبل وبعد الزكاة في النصف الأول من العام الحالي 2.96 مليار ريال مقابل 3.06 مليار ريال بالنصف المقابل من العام 2018.

وزادت قيمة الزكاة في خمس من البنوك الـ 11 المدرجة، وعلى رأسهم مصرف الإنماء بنسبة 383.3% لتصل إلى 145 مليون ريال مقابل 30 مليون ريال بالفترة المقابلة، تلاه مصرف الراجحي الذي ارتفعت قيمة الزكاة لديه بنسبة 238 مليون ريال إلى 575 مليون ريال مقابل 170 مليون ريال بالفترة المقابلة.

في المقابل تراجعت قيمة الزكاة في 6 بنوك وعلى رأسهم السعودي البريطاني "ساب" وبنسبة 82.4% إلى 117 مليون ريال مقابل 666 مليون ريال بالفترة المقابلة، تلاه بنك الاستثمار السعودي بنسبة 79.4% إلى 8 مليون ريال مقابل 40 مليون ريال بالفترة المقابلة.

%44 تراجع بالربع الثاني

وشهدت قيمة الزكاة على مستوى الربع الثاني من العام الحالي تراجعا بلغت نسبته 43.6% إلى 1.2 مليار ريال مقابل 2.16 مليار ريال بالربع المقابل من العام الماضي.

وجاء التراجع في القيمة الإجمالية بعد تراجعها في 7 مصارف على رأسهم البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي البريطاني "ساب" واللذان قام باسترداد مخصص زكاة حيث حققا خسائر حيث كانا البنكان الوحيدان اللذان حققا خسائر بالربع الثاني.

وعلى الرغم من أن قيمة الزكاة تراجعت إلا أنها أثرت على صافي الدخل، حيث تم إلزام البنوك بتعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلاً من خصمها من قائمة حقوق المساهمين، ودخول الآلية الجديدة لخصم الزكاة بدءاً من الربع الثاني 2019 استتبعه إعادة أرقام المقارنة للعام الماضي.

Advertisements

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" حققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

وأرباح الربع الثاني تقل وبنسبة 4.8% عن الربع المقابل من العام الماضي والبالغة 10.59 مليار ريال وبفارق 505 مليون ريال، وتقل وبنسبة 17% عن الربع الأول من 2019 والبالغة 12.16 مليار ريال.

وحققت البنوك في النصف الأول من 2019 أرباحاً بلغت 22.25 مليار ريال وبزيادة نسبتها 2.8% وبزيادة قيمتها 603 مليون ريال عن أرباح الفترة المقابلة البالغة 21.65 مليار ريال.

أخبار وتقارير ذات صلة:

سهم اليوم: المصارف السعودية.. النتائج السلبية لأربعة بنوك تدفع القطاع لتسجيل أقل أرباح في 11 ربعاً (1)

خصم الزكاة من الدخل يكلف 6 بنوك سعودية 1.9 مليار ريال في ربعين

50 مليار ريال أرباح البنوك السعودية في 2018 وبنكان يستحوذان على ما يقرب من نصفها

تطور أرباح الشركات السعودية خلال آخر خمسة فصول

متوسط توقعات خمس شركات أبحاث: إيجابية بالأسمنت والبنوك والاتصالات وسلبية للبتروكيماويات