شكرا لقرائتكم خبر عن بتروناس: استئناف العمل فى وحدة تقطير خام بمصفاة سعودية ماليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بتروناس، اليوم السبت، إن شركة بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، بدأت استئناف تشغيل وحدة لتقطير الخام فى مصفاتها النفطية فى ماليزيا.

وذكرت شركة النفط الماليزية الحكومية أن المصفاة بدأت ضخ النفط الخام فى الوحدة الأسبوع الماضى لتؤكد بذلك تقريرا لرويترز استند إلى مصدرين.

وقالت بتروناس لرويترز عبر البريد الإلكترونى "نؤكد أن المصفاة بدأت ضخ الخام فى وحدة تقطير الخام (الأسبوع الماضي) فى إطار جهود لاستئناف تشغيل المحطة".

ويتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة نفط طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا فى ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

Advertisements

وأُغلق المشروع، المعروف فى الأصل باسم رابيد أو مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، فى أبريل بعد حريق تسبب فى تضرر وحدة إزالة الكبريت.

وقال المصدران إنه كان من المقرر استئناف التشغيل الشهر الماضى لكن تم تأجيله إلى أغسطس.

وأضافا أنه كان من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات فى وحدة إزالة الكبريت أشهرا لذا عدلت المصفاة نوع الخام الذى تعالجه إلى النفط منخفض الكبريت مثل خام مربان الذى تنتجه من أبوظبي.

وقالت بتروناس أن من المقرر عودة وحدة إزالة الكبريت للعمل عام 2020.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن الطلب القوى للمصفاة على خام مربان دفع واردات ماليزيا من النفط لتقفز إلى نحو 4.6 مليون برميل فى يونيو ويوليو.