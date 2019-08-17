شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 17- 8 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب فى تعاملات اليوم السبت 17 أغسطس بعد انخفاضه أمس ثلاثة جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 697 جنيها.

انخفاض الذهب فى مصر أمس الجمعة، جاء نتيجة تراجع السعر العالمى بشكل طفيف، إذ سجلت أوقية الذهب 1514 دولارا بعد تجاوزها 1520 دولارا.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب، إن عيار 18 سجل اليوم 597 جنيها للجرام.، وبلغ عيار 21 اليوم 697 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 اليوم796.75 جنيه للجرام، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 5576 جنيها.

وأضاف أن الهبوط العالمى فى أسعار الذهب لا يضاهى حجم الزيادة التى شهدتها أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه كبير لكبار المستثمرين نحو الذهب كأحد الملاذات الآمنة.

وأكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الذهب فى مصر حاليا يشهد حالة من الانخفاض فى الطلب عليه بسبب الزيادات الملحوظة فى الأسعار، لافتا إلى أن موسم عيد الأضحى هذا العام لم يحقق المرجو منه.