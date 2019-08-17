شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للغرفة التجارية: 25% انخفاضا فى أسعار الخضروات نتيجة زيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية فى تقريرها الأسبوعى عن انخفاض فى اسعار كثيرا من الأصناف فى قطاعها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% فى سوق الجملة مما ينعكس أيضا على الأسعار فى سوق التجزئة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضروات والفاكهة مستقر فى ظل زيادة المعروض وركود المبيعات الذى انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع واستقرار بعضها الآخر باستثناء الفاصوليا التى ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة القادمة بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.

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وتوقع (النجيب) مزيدا من الاستقرار فى سوق الخضروات والفاكهة فى المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض فى مختلف الأصناف.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية أن هناك رصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميا خاصة الشعب التى تمثل قطاعات مهمة وسلع أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على اى مستجدات تحدث أولا بأول.

وطمئن العربى، المواطنين بأن كافة السلع متوفرة بالسوق وبزيادة فى المعروض مما يؤدى إلى انضباط الأسعار ومزيدا من استقرار السوق.