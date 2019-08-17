شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 17-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، اليوم السبت 17-8-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.32 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس. فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.43 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر 18.39 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة

سعر اليورو فى بنك البركة 18.34 جنيه للشراء. 18.64 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.33جنيه للشراء. 18.55جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.49 جنيه للشراء. 18.70جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.31 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

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