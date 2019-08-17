الان تتابع الميزانية التركية تسجل عجزًا قدره 68.7 مليار ليرة في أول 7 أشهر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – وكالات – الخليج 365
بالرغم من استيلاء خزانة الدولة على الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي التركي، البالغة نحو 48 مليار ليرة، إلا أن عجز الميزانية سجل 68.7 مليار ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ46 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام المعلنة من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد كانت معطيات الميزانية في الفترة بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الجاري على النحو التالي:
– سجلت الميزانية فائضًا 1.1 مليار ليرة في يوليو (تموز) 2018، بينما سجلت فائضًا بقيمة 9.9 مليار ليرة في يوليو (تموز) 2019.
– سجلت الميزانية عجزًا في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2018 نحو 45 مليار ليرة، بينما سجلت 68.7 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2019.
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