شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 17-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 17-8-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا مقارنة بأمس. اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى :

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى : اسعار الذهب عيار 24 بنحو 182.58 ريال بما يعادل 48.68$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 167.37 ريال بما يعادل 44.62$ اسعار الذهب عيار 21 بنحو 159.76 ريال بما يعادل 42.59$ Advertisements اسعار الذهب عيار 18 بنحو 136.94 ريال بما يعادل 36.51$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 106.51 ريال بما يعادل 28.39$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 91.29 ريال بما يعادل 24.34$ اسعار أوقية الذهب بنحو 5,678 ريال بما يعادل 1,514$ اسعار جنيه الذهب بنحو 1,278 ريال بما يعادل 340.73$ اسعار كيلو الذهب بنحو 182,583 ريال بما يعادل 48,675$

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