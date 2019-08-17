79 .1 تريليون دولار حجم الإيرادات المالية للصين خلال 7 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية أن الإيرادات المالية الصينية زادت بنسبة 1 .3% على أساس سنوي لتتخطى 56 .12 تريليون يوان (حوالي 79 .1 تريليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وذكرت وزارة المالية الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الحكومة المركزية جمعت ما يزيد عن 04 .6 تريليون يوان (861 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة بزيادة 3 .3% على أساس سنوي، في حين شهدت الحكومات المحلية ارتفاعا في الإيرادات المالية بنسبة 3% لتصل لحوالي 52 .6 تريليون يوان (930 مليار دولار).
وأضافت الوزارة أن الإنفاق المالي في الصين توسع بنسبة 9 .9% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 8 .13 تريليون يوان (96 .1 تريليون دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
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