شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى لـ 4.3 مليون طن مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع انتاج الغاز الطبيعى خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بمعدل الإنتاج خلال شهر مايو من العام الماضى .

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن حجم انتاج الغاز الطبيعي بلغ 4.3 مليون طن خلال شهر مايو من العام الجارى، مقارنة بحجم انتاج للغاز الطبيعي خلال نفس الشهر من العام الماضي بلغ 3.8 مليون طن.

يذكر أن حجم ماتم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية يكشف سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات ، فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية بإستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز.

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وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من اربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .