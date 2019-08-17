أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

الموجز

زيادات جديدة سجلتها أسعار السجائر في صنف سجائر مونديال بأنوعه من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه و اسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، حسبما أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن اسعار السجائر اليوم بعد الارتفاعات الجديدة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 14 أغسطس 2019، بنسبة من 4.5 إلى 6%.

وقالت الشركة الشرقية للدخان خلال الإعلان عن اسعار السجائر اليوم أنه تقرر زيادة سعر سجائر مونديال و سعر سجائر بلاك ليبول؛ حيث أوضح هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن قرار الشركة برفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر ليس مرتبطا بزيادة سعر الضريبة أو تغيير المعاملة الضريبية المقرر عرضها على مجلس النواب خلال انعقاد دورته فى أكتوبر المقبل.

سعر سجائر مونديال بأنواعها 17.5 جنيها.

سعر سجائر بلاك ليبول 23 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا بوكس 17 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 16 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا السوبر 18 جنيها.

سعر سجائر ميريت ازرق واصفر 42 جنيها.

سعر سجائر ال ام 29 جنيهًا.

سعر سجائر جولدن ويست 22 جنيها.

سعر سجائر بوسطن – لايت – بلمونت 17.5 جنيها .

سعر سجائر مارلبورو (ريد – جولد) 39 جنيها .

سعر سجائر كينت kent ودافيدوف 37 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو ميديم 35 جنيهًا.

سعر سجائر دانهيل 40 جنيهًا .

سعر سجائر كاميل 34 جنيهًا .

سعر سجائر لاكى سترايك 29 جنيهًا .

سعر سجائر روثمان وجولواز وونستون 27 جنيهًا .

سعر سجائر نكست وبى اس 25 جنيهًا .

سعر سجائر بال مال وفايسرى 24 جنيهًا .