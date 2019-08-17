شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات دولار تبادل تجارى مع شرق أوروبا خلال الـ4 أشهر الأولى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أوروبا خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجارى "2019" نحو 6 مليارات دولار، حيث صدرت مصر لتلك الدول سلع ومنتجات بقيمة 1.5 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار واردات منها.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته حول التجارة الخارجية لمصر عن الفترة من يناير – أبريل 2019، انخفض حجم الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.

بلغت صادرات مصر لدول شرق أوروبا 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقابل 1.6 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وطبقاً للنشرة الإحصائية، جاءت تركيا الأعلى فى دول شرق أوروبا استيراداً من مصر، تلاها اليونان ثم روسيا.

يذكر أن إجمالى صادرات مصر فى الـ4 أشهر الأولى من 2019 بلغ، 10 مليارات دولار، مقابل 26.2 مليار دولار واردات، وقد استحوذت الواردات من دول شرق أوروبا على 17.1% من إجمالى الواردات المصرية، فيما استحوذت الصادرات المصرية لتلك الدول على 15% من إجمالى صادرات مصر فى الفترة من يناير – أبريل 2019.

تمثلت أهم دول شرق أوروبا التى تبادلت مصر معها تجارياً خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، فى "اليونان، أوكرانيا، قبرص، المجر، بلغاريا"، هذا بجانب تركيا التى تعد الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية مقارنة بباقى دول شرق أوروبا، حيث بلغ حجم التصدير إليها 685.1 مليون دولار، من إجمالى صادرات مصر لدول شرق أوروبا "1.5 مليار دولار" خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى.

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تلاها اليونان بصادرات إليها بلغت قيمتها، 234.9 مليون دولار، ثم روسيا بواردات من مصر بنحو 181 مليون دولار.