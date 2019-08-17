شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مصطلحا بتعديلات قانون الثروة المعدنية.. وأهمها الجهة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن تطبيق القانون رقم 145 لسنة 2019 بعض الأحكام بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها وذلك في نص المادة الأولى منها والتى كانت كالتالي:

1-الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.

2-الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

3-الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.

4-السلطة المختصة: الوزير المختص باصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الاحوال المختص باصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.

5-المنطقة الاقتصادية الخالصة: هى المنطقة البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة فى الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.

6-خامات المناجم : المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيمائية والمياة المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والأملاح التبخيرية متى كان أى منها موجودا على سطح الأرض أو فى المياة الإقليمية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة وغيرها من الخامات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

7-المعدن: كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز.

8-خامات المحاجر: رمال البناء والزلط والدلوميت والبازلت والطفلة والحجر الجيرى والجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.

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9-المعادن الثمينة: عناصر كيمائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.

10-الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.

11-المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطحها.

12-المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.

13المحاجر والمناجم: المنجم أو المحجر الذى لا تزيد مساحته الكلية عن ستة عشر كيلو متر مربع.

14-الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.

15-البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.

16-الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو باطنها أو من محاليلها.

17- التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.

يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.