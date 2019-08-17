شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام وحدات مشروع دار مصر بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب اعلان رئيس جهاز الشروق عن وجود أكثر من 600 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى والثانية جهازة للتسليم، نوضح لكم فى هذا التقرير خطوات استلم الشقة، والأورق المطلوبة وهى كالتالى:

يجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، عقب سداد كافة المبالغ المالية المستحقة، يحضر المواطن خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

يتوجه المواطن لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.يجب أن يكون لديه المستندات التالية عند الذهاب لجهاز المدينة وهى "صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط".

قبل التوقيع على محضر الاستلام يجب أن يعاين المواطن الشقة الخاصة به قبل الاستلام.

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يتوجه بعد بعد ذلك لمقر الجهاز لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز للوحدة الخاصة به.

عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة الأولى 384 وحدة فى 16 عمارة.

عدد الوحدات السكنية المتاحة فى المرحلة الثانية 264 وحدة فى 11 عمارة.