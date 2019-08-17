شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: انتهاء قانون إدارة مناطق الصناعة الجديد خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن الانتهاء من قانون إدارة المناطق الصناعية الجديد خلال ثلاثة أشهر من الآن، على أن تجرى الهيئة الانتهاء من كافة مواد القانون خلال هذه الفترة.

وأكد أن رؤية الهيئة بالنسبة للمدن والمناطق الصناعية الجديدة المزمع انشائها ستتم بناء على أنشطة صناعية محددة تستهدفها الحكومة للتقليل من الواردات لتغطية فجوة استيرادية لمنتجات بعينها من خلال تعميق التصنيع المحلي.

ولفت غازي إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تخطيط مدينة كوم اوشيم الصناعية المتكاملة المزمع انشائها بنظام المناطق الايكولوجية الخضراء، حيث مستهدف ان تقام على اعلى المعايير التكنولوجية العالمية وباستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واعداد منظومة متكاملة لادارة المخلفات كما ستشتمل على جامعة تكنولوجية ومنطقة خدمات لوجستية.

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ونوه بأن الهيئة تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية و وذات التكنولوجيا الفائقة لجذب الاستثمارات اليها خلال المرحلة المقبلة بالمنطقة فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة ، وذلك في اطار سعي الهيئة لتعميق التصنيع المحلي.