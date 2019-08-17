شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خطة تطوير محالج القطن والآلية الجديدة لاستلامه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف على أبرز 10 معلومات عن خطة وزارة قطاع الأعمال العام التى تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتطوير المحالج .
1 – حدد مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى خطة التطوير.
2 – بدأت القابضة للقطن والغزل فى تطوير المحالج من خلال تدشين محلج الفيوم .
3 – نفذت المحلج شركة باجاج الهندية ويتضمن 3 مراحل بتكلفة 250 مليون جنيه.
4 - جارى اتخاذ إجراءات بناء محلجين جديدين بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة.
5 – سيتم دمج 23 محلجا فى 11 محلجا فقط بمختلف المحافظات .
6 – جارى اتخاذ اجراءات بيع أراضى المحالج غير المستغلة لتمويل خطة التطوير .
7 – تتكلف خطة التطوير 21 مليار جنيه تنتهى بعد عامين.
8 – تنطلق غدا الآلية الجديدة لمدة 3 أشهر لاستلام القطن من مزارعى الفيوم وبنى سويف بنظام المزايدات.
9 - تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن فى محافظة الفيوم بإطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواى، يوسف الصديق.
10 – تم تحديد 8 مراكز استلام فى بنى سويف، فى بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن.
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