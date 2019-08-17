شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خطة تطوير محالج القطن والآلية الجديدة لاستلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف على أبرز 10 معلومات عن خطة وزارة قطاع الأعمال العام التى تنفذها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتطوير المحالج .

1 – حدد مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى خطة التطوير.

2 – بدأت القابضة للقطن والغزل فى تطوير المحالج من خلال تدشين محلج الفيوم .

3 – نفذت المحلج شركة باجاج الهندية ويتضمن 3 مراحل بتكلفة 250 مليون جنيه.

4 - جارى اتخاذ إجراءات بناء محلجين جديدين بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة.

Advertisements

5 – سيتم دمج 23 محلجا فى 11 محلجا فقط بمختلف المحافظات .

6 – جارى اتخاذ اجراءات بيع أراضى المحالج غير المستغلة لتمويل خطة التطوير .

7 – تتكلف خطة التطوير 21 مليار جنيه تنتهى بعد عامين.

8 – تنطلق غدا الآلية الجديدة لمدة 3 أشهر لاستلام القطن من مزارعى الفيوم وبنى سويف بنظام المزايدات.

9 - تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن فى محافظة الفيوم بإطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواى، يوسف الصديق.

10 – تم تحديد 8 مراكز استلام فى بنى سويف، فى بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن.