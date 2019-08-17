100 مليون إيرادات «جلفار» في الربع الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أعلنت شركة جلفار لصناعة الأدوية، تحقيق إيرادات بلغت 100 مليون درهم، وصافي خسارة بلغت 96 مليون درهم، خلال الربع الثاني من عام 2019.

وقال جيروم كارل، المدير التنفيذي لشركة جلفار: لقد كان أداء الربع الثاني مخيباً للآمال بشكل رئيسي بسبب التحديات المستمرة التي نواجهها في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الظروف غير المواتية في بعض أسواقنا الرئيسية. ومع ذلك، بدأنا في مسيرة التحول والتغيير الذي من شأنه أن يجعلنا أقوى على المدى الطويل.

وأضاف، لا نزال حذرين على مستقبلنا، لكننا واثقون من أننا نتخذ الإجراءات الصحيحة لضمان استعادة مكانة الشركة وإنعاش مبيعاتها وتحقيق أهدافنا على المدى الطويل.

خلال عام 2018، تأثرت إيرادات شركة جلفار سلباً بالحظر المؤقت للهيئة السعودية للغذاء والدواء على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة العربية السعودية. وبالتالي، ركزت إدارة الشركة على تخفيض التكاليف، واتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الشركة، وتحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية.

كما أعلنت الشركة، في وقت سابق، تعيين موظفين تنفيذيين جدد، للمساعدة في توجيه الشركة نحو الربحية والنجاح على المدى الطويل.