شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون إيرادات «جلفار» في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت شركة جلفار لصناعة الأدوية، تحقيق إيرادات بلغت 100 مليون درهم، وصافي خسارة بلغت 96 مليون درهم، خلال الربع الثاني من عام 2019.
وقال جيروم كارل، المدير التنفيذي لشركة جلفار: لقد كان أداء الربع الثاني مخيباً للآمال بشكل رئيسي بسبب التحديات المستمرة التي نواجهها في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الظروف غير المواتية في بعض أسواقنا الرئيسية. ومع ذلك، بدأنا في مسيرة التحول والتغيير الذي من شأنه أن يجعلنا أقوى على المدى الطويل.
وأضاف، لا نزال حذرين على مستقبلنا، لكننا واثقون من أننا نتخذ الإجراءات الصحيحة لضمان استعادة مكانة الشركة وإنعاش مبيعاتها وتحقيق أهدافنا على المدى الطويل.
خلال عام 2018، تأثرت إيرادات شركة جلفار سلباً بالحظر المؤقت للهيئة السعودية للغذاء والدواء على تصدير منتجات الشركة إلى المملكة العربية السعودية. وبالتالي، ركزت إدارة الشركة على تخفيض التكاليف، واتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الشركة، وتحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية.
كما أعلنت الشركة، في وقت سابق، تعيين موظفين تنفيذيين جدد، للمساعدة في توجيه الشركة نحو الربحية والنجاح على المدى الطويل.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 مليون إيرادات «جلفار» في الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.