شكرا لقرائتكم خبر عن 3.1 % نمو الإيرادات الصينية في 7 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الإيرادات المالية لدى الصين في أول 7 أشهر من العام الجاري.. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في الصين أمس الجمعة، أن الإيرادات المالية في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز زادت بنحو 3.1%، أما فيما يتعلق بالمصروفات النقدية فزادت في أول 7 أشهر من 2019 بنسبة 9.9%.

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