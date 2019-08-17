شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تهدف إلى زيادة إنتاجها من النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا أول أمس الخميس، إنها تهدف إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2023.

وأبلغ ميلي كياري عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) أن من الضروري أن تكون هناك شراكات إستراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع. (رويترز)

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