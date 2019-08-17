شكرا لقرائتكم خبر عن أخاديد أوروبية تحبس الأنفاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضم قارة أوروبا العديد من المعالم الطبيعية الساحرة؛ فهي تحتوي على مشاهد طبيعية خلابة على حد سواء؛ مثل: الجبال والشلالات والأودية والأخاديد، وكذلك تحتوي على أفضل المواقع والمتنزهات الوطنية؛ لمشاهدة الحياة البرية الرائعة.وقد أمضى مراسل صحفية التلجراف، جون ويلموت، العقد الماضي، وهو يتنقل بين أخاديد أوروبا المائية، ويتأمل جمالها الطبيعي الخلاب؛ ليصنفها بقائمة أعدها بنفسه تشمل 11 من أكثر الأخاديد استثنائية في القارة العجوز؛ وهي كالتالي:

فيكوس- اليونان:

على الرغم من الجدل الواسع الذي أثير بعد دخوله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ باعتباره أعمق الأخاديد في العالم، والتساؤلات حول مدى صحة ذلك، إلا أن أخدود فيكوس مثير للدهشة؛ عندما تنظر إليه من وجهات المشاهدة الرئيسية الثلاث.

ويشق فيكوس طريقه عبر منطقة «زاجوري» المهيبة شمالي اليونان، ويعد قطعه سيراً على الأقدام تحدياً حقيقياً يحبس الأنفاس، سواءً نزولاً أم صعوداً. وينحصر الأخدود الذي يأخذ شكل حدوة الحصان غرباً عند صدع تتدفق منه الينابيع التي تشكل نهراً بالغ العذوبة والنقاء.

كيفية الذهاب إلى هناك: أرخص طريقة للوصول إلى فيكوس هي من خلال استقلال طائرة متوجهة إلى «كورفو»، ثم استخدام العبارة للوصول إلى «إيجومنيتسا» في البر الرئيسي، واستئجار سيارة وقيادتها لمدة 90 دقيقة نحو الأخدود.

تارا- الجبل الأسود

من حيث الحجم، يعد «تارا» أكبر أخدود في أوروبا، والقسم الأكثر دراماتيكية من الأخدود هو المثلث المقلوب بين الجبال، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الروافد الخشبية. وللذين يبحثون عن نافذة لرؤية بانورامية خلابة، فيمكنهم التوجه نحو جسر العبور الذي يبلغ ارتفاعه 500 قدم فوق النهر، والتمتع بمنظر يأسر القلوب. كما تزخر أعماق الأخدود بمناظر الأشجار والشلالات والكهوف، وهي حقاً عالم مجهول بحد ذاته. طريقة الذهاب: استقلال طائرة متوجهة إلى «تريفات» أو «بودجوريتشا» أو «دوبروفنيك» في كرواتيا، ثم استئجار سيارة نحو الأخدود في رحلة تستمر لمدة نصف يوم.

بارتناخ- ألمانيا:

يعد أخدود «بارتناخ» أجمل المعالم الطبيعية في ألمانيا، والذي يقع في «قارمش بارتنكيرشن» جنوبي ألمانيا في «بافاريا»، وعلى بعد حوالي ساعة بالسيارة من جنوب مدينة «ميونخ»، وهو عبارة عن ممر ضيق بطول 700 متر بين الجدران الكلسية التي يصل ارتفاعها إلى 80 متراً. ويعد الأخدود قناة طبيعية لنهر بارتناخ الجبلي في وادي «رينتال» ويضم أنفاقاً وكهوفاً منحوتة مباشرة في الصخور على جانب واحد، ما يسمح للزوار بالسير على طول نهر بارتناخ الجبلي، والذي شكل صدعاً عميقاً في الصخور يبلغ 262 قدماً. والأخدود مفتوح على مدار السنة يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً باستثناء فترة قصيرة في الربيع؛ عندما يذوب الثلج.

السامرة- جزيرة كريت:

يعد قطع الأخدود سيراً على الأقدام تحدياً صعباً، كما أن هناك مشكلتين: الأولى أنك ستتشارك الطريق مع ما يصل إلى ألفي سائح متجول في الصيف، والثانية أن طريق العودة إلى نقطة البداية طويل جداً؛ عندما تصل إلى قرية «أجيا روميلي» على الساحل. ويمر الأخدود عبر غابات من أشجار السرو والصنوبر، ثم يقطع منطقة عميقة جداً بين المنحدرات العمودية عبر الجبال ليصل إلى البحر الليبي، والذي يعده السياح نقطة إبحار إلى القرية القريبة من الوادي.

فيردون- فرنسا:

يقع هذا الوادي الشهير في جنوب شرق فرنسا ويعده الكثير من المراقبين أحد الأودية الأكثر جمالاً في أوروبا، ويمتد الوادي حوالي 25 كيلومتراً في الطول، ويرتفع حوالي 700 متر، ويقع فوق نهر فيردون وهو مزيج من اللونين الأخضر والزمردي، والمنطقة أصبحت تجذب الكثير من السياح ومحبي الرياضات المائية؛ مثل: التجديف والإبحار والتزلج على الماء.

فينتجار- سلوفينيا:

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يعد أخدود فينتجار الصغير بطول 1.6 كيلومتر، والذي يقع بالقرب من قرية بودوم، وجهة سياحية شهيرة في سلوفينيا؛ حيث يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة وإطلالة على نهر «ردوفنا» سريع التدفق وشلال «سوم». وتعني «فينتجار» كروم العنب، وربما تشير إلى كروم العنب في قرية «بودوم». ويبعد أخدود «فينتجار» 5 كيلومترات من مدينة «بليد».

كاريس- إسبانيا:

يعد أخدود «كاريس»، ملاذاً لهواة السير لمسافات طويلة، كما يتمتع بطبيعة خلابة؛ حيث تجد قطيع الماعز الجبلي يفترش المرتفعات الصخرية، في الوقت الذي تحوم فيه الصقور فوق سماء المنطقة القريبة من محطة توليد الطاقة الكهرومائية القديمة. ومعظم السياح يقصدون شمال «كاريس»؛ لقضاء ليلتهم في القرى الحجرية الموجودة في «قايين» أو «بوسادا دي فالديرون» التي تطوقها الجبال.

جولا سو جوروبو- إيطاليا:

يبدو «جولا سو جوروبو»، الذي يقع في جزيرة سردينيا، وكأنه قطع بشفرة منشار مكسورة؛ وذلك عند النظر إليه من مكان مرتفع، ويقسم النهر جبل «سوبرامونتيه»، الذي يهيمن على هذا الامتداد العظيم في الجزيرة، إلى نصفين. وعلى الرغم من كل هذا المشهد، فإن أخدود جوروبو يعد قصيراً من ناحية الطول؛ إذ بالكاد يصل إلى 3 أميال، كما أنه وعر جداً؛ إذ لا يمكن اختراق سوى ثلث مسافته.

تامينا- سويسرا:

توجد في أخدود تامينا منحدرات مرتفعة للغاية وضيقة؛ بحيث بالكاد يتمكن ضوء الشمس من الوصول إلى أعماقها، ما يحولها إلى هاوية مظلمة. ويمكن الوصول إليه بسهولة سيراً على الأقدام عبر بلدة «باد راجاز». يتفرد أخدود تامينا بمياهه التي تنبع من مغارة داخلية، ويقال: إن هذه المياه مفيدة في علاج أمراض الروماتيزم.

باكلينتسا- كرواتيا:

عند وصولك إلى حديقة باكلينتسا الوطنية القريبة من ساحل شمال دالماتيا، ستجد أخدودين صخريين: الأول «فيلكا» والثاني «مالا» وهما يشقان طريقهما بالتوازي عبر جبال «فيليبيت». ويعد «فيلكا» الأكثر شعبية بالنسبة للسياح؛ حيث يمكن رؤية مستعمرات ترجع إلى العصر البرونزي.

روزينلايو- سويسرا:

يعد أخدود «روزينلايو» مصدر إلهام للشعراء والرومانسيين على حد سواء، كما يعد موطناً للمروج الخضراء وأشجار القيقب والأكواخ الجبلية والأنهار الجليدية المتألقة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر بلدة «إنترلاكن» ومن ثم استخدام وسائل النقل العام.