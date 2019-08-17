شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار مخاوف الركود يدعم ارتفاع النفط 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



وارتفع خام برنت 2% إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1% الخميس و3% في اليوم السابق، وزاد الخام الأمريكي أيضاً 2% إلى 55.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 1.4% في الجلسة السابقة، و3.3% يوم الأربعاء.

ومن جهتها، قدمت أوبك أمس الجمعة توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من 2019.

وفي تقرير شهري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020.

وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الجاري. لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي. وقالت إن إنتاجها النفطي في يوليو تموز انخفض 246 ألف برميل يوميا إلى 29.61 مليون برميل يوميا مع تعزيز

ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك ضخ النفط بالمعدل المسجل في يوليو تموز وظلت بقية العوامل متساوية. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 2%، أمس الجمعة، متعافية من انخفاضات سجلتها على مدى يومين، بعد أن أظهرت بيانات، زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية، مما ساهم في تهدئة المخاوف، بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.وارتفع خام برنت 2% إلى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1% الخميس و3% في اليوم السابق، وزاد الخام الأمريكي أيضاً 2% إلى 55.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 1.4% في الجلسة السابقة، و3.3% يوم الأربعاء.ومن جهتها، قدمت أوبك أمس الجمعة توقعات متشائمة لسوق النفط للفترة المتبقية من 2019.وفي تقرير شهري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020.وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الجاري. لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي. وقالت إن إنتاجها النفطي في يوليو تموز انخفض 246 ألف برميل يوميا إلى 29.61 مليون برميل يوميا مع تعزيز السعودية لخفض الإنتاج أكثر مما يتطلبه الاتفاق.ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك ضخ النفط بالمعدل المسجل في يوليو تموز وظلت بقية العوامل متساوية. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انحسار مخاوف الركود يدعم ارتفاع النفط 2% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.