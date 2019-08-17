الرئيس الأمريكي يتوقع اتفاقاً تجارياً رائعاً مع بريطانيا بعد «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الخميس مجدداً عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى اتفاق «رائع» قيد التحضير حالياً.

وقال ترامب للصحفيين في نيوجيرسي «أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع المملكة المتحدة. يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عما هو عليه الآن»، مكرراً دعمه الشخصي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يقود عملية بريكست.

وسيلتقي ترامب الزعيم البريطاني الجديد خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما سبق أن أجريا عدة محادثات هاتفية وفق البيت الأبيض.

وقال ترامب إن آخر محادثة هاتفية بينهما كانت الأربعاء، وأمام بريطانيا مهمة عقد اتفاقات ثنائية حول التجارة الحرة مع العديد من البلدان حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.(أ ف ب)