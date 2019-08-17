صناديق السندات تسجل رابع أكبر تدفقات أسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس إن مستثمرين سارعوا إلى ضخ أموال في صناديق السندات الحكومية والمصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار، لتسجل أدوات الدخل الثابت رابع أكبر تدفقات أسبوعية، وذلك مع سعي المستثمرين إلى الأمان من خطر الركود العالمي.

وقال البنك مستنداً إلى بيانات إي.بي.إف.آر إنه جرى ضخ ما إجماليه 16 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء. وسحبت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات بقيمة 10.7 مليار دولار، وهو خامس أكبر تدفق في أسبوع لهذه الفئة من الأصول، فيما تلقت السندات الحكومية 4.7 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم تكبدت نزوحاً محدوداً للتدفقات بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأسبوع.

و ارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.22 تريليون دولار في يونيو الماضي من 1.101 تريليون في مايو. وتعد هذه الحيازات الأكبر منذ أكتوبر 2016. وجاءت الصين كثاني أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية بحيازات بلغت 1.112 تريليون دولار في يونيو مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في الشهر السابق. وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية نشرت أمس أن اليابان رفعت حيازاتها إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاث سنوات. (وكالات)