حافلة ألمانية ذاتية القيادة للنقل العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت العاصمة الألمانية برلين، اعتباراً من أمس ، اختبار أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام. ومن المقرر أن تتنقل الحافلة الصغيرة التي تحتوي على ستة مقاعد، في حي تيجل. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر لركوب الحافلة.

وقالت رئيسة شركة «بي في جي»، للنقل في برلين، زيجريد نيكوتا، إن الاختبار سيستمر حتى نهاية العام، بهدف الوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية، ووقع ذلك على الركاب.(د ب أ)