باقات خاصة لزوار دبي عبر «إيه آر واي» الباكستانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) عن إبرامها شراكة مع مجموعة «إيه آر واي» (ARY) إحدى الشبكات الإعلامية في منطقة جنوب آسيا، وذلك بهدف استقطاب المزيد من الزوار من باكستان، حيث تم إطلاق حملة بعنوان (Chalo Dubai) وتعني «لنذهب إلى دبي». وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود «دبي للسياحة» والتزامها المستمر بزيادة أعداد الزوار من الأسواق الرئيسية.

وتتضمن الحملة تقديم باقات سياحية للزوار من باكستان للإقامة لمدة أربعة أيام وثلاث ليال في دبي وزيارة أبرز وجهاتها السياحية وستكون متوفرة ضمن صفحة (Wow Dubai Deals) عبر المنصة الإلكترونية (Sahulat Bazar) التابعة لمجموعة «إيه آر واي» ابتداءً من شهر أغسطس الجاري. وتتيح تلك الباقات للزوار الانطلاق في جولات حول المدينة وزيارة العديد من مواقع الجذب السياحي والترفيهي، إضافة إلى لقاء مجموعة من المشاهير في باكستان ومن بينهم همايون سعيد، وفهد مصطفى، وندا ياسر، وفيصل قرشي، والذين سينضمون إلى الزوار خلال جولاتهم لاكتشاف ما تقدمه لهم دبي من أسباب إضافية تحفزهم على إعادة الزيارة.

وفي ظل النمو المتزايد لأعداد الزوار من باكستان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فإن هذه الحملة تهدف إلى إضافة المزيد من المحفزات لزوار دبي من كراتشي، ولاهور، وإسلام أباد، وفيصل أباد، ومولتن، وسيلكوت، وكويتا. ويمكن للزوار من تلك المدن الحصول على الباقات السياحية من خلال المنصة الإلكترونية وتسديد القيمة بكل أمان وسهولة عبر بوابة مخصصة للمعاملات المالية تم تأسيسها بالتعاون مع الشركاء في عدد من المصارف.

وقالت عايدة محمد البوسعيدي، مدير إدارة الحملات التسويقية للعملاء في (دبي للسياحة): بدأت باكستان في الظهور سريعاً كواحدة من أهم الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي، وقد استقبلت الإمارة 205 آلاف زائر في الأشهر الخمسة الأولى من بداية العام الجاري. وبناءً على هذه الأرقام المشجعة، جاءت هذه الحملة لتؤكد على التزامنا بتعزيز التجارب السياحية الشاملة للزوار وتحفيزهم على إعادة زيارة دبي، فضلاً عن بناء علاقة قوية معهم ليصبحوا سفراء لمدينتهم المحببة. وتُعد هذه الحملة المبتكرة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا الترويجية المستمرة التي نحرص على التعاون المستمر فيها مع شركائنا في القطاع، والذين يتفاعلون سريعاً مع ما نطرحه من خطط وبرامج ويعملون على صياغة عروض سياحية ذات قيمة جذابة تواكب تطلعات زوارنا. وتمثل شراكتنا مع مجموعة «إيه آر واي» علامة فارقة جديدة ضمن هذه المساعي.

ومن جهته قال محمد إقبال غاندي رئيس مجموعة «إيه آر واي»: تساهم هذه الشراكة بتعزيز التدفق السياحي للإمارة من باكستان. ونهدف من خلال هذه الحملة إلى إيجاد تجربة سياحية مبهرة للزوار من باكستان، خصوصاً لدى الذين يزورنها لأول مرة.