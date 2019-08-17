3.9 % انخفاض الإنتاج الصناعي لتركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد معهد الإحصاءات التركي، أمس الجمعة، أن الإنتاج الصناعي للبلاد المعدل، في ضوء عوامل التقويم، انخفض 3.9% على أساس سنوي، في يونيو/‏‏حزيران، ليسجل تراجعاً للشهر العاشر على التوالي.

وبدأ الناتج الصناعي، في الانخفاض، في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي، المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7% في يونيو/‏‏حزيران.(رويترز)