شكرا لقرائتكم خبر عن 11.32 مليون برميل يومياً إنتاج روسيا من الخام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن مصدر أمس الجمعة، أن إنتاج النفط في روسيا زاد إلى متوسط قدره 11.32 مليون برميل يومياً في النصف الأول من أغسطس/‏ آب. وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً من المستوى الذي ضخته في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018.

(رويترز)

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