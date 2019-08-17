شكرا لقرائتكم خبر عن «بتروناس» و«أرامكو» تستأنفان العمل بـ «بنجيرانج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان أمس الجمعة، إن مشروع بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات المشترك بين شركتي أرامكو النفطية السعودية وبتروناس الماليزية استأنف العمل في وحدة تقطير الخام في مصفاته بماليزيا، وأضافا أنه جرى تزويد الوحدة بالنفط الخام خلال الأسبوع الحالي.

وأُغلقت المصفاة في إبريل/ نيسان بعد حريق تسبب في تلف وحدة إزالة الكبريت.

(رويترز)

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