تصاريح بناء المنازل الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد تصاريح البناء الممنوحة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت عمليات بدء بناء المنازل الجديدة. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن عدد تصاريح البناء في الولايات المتحدة المعدلة موسمياً ارتفعت بوتيرة سنوية في شهر يوليو/‏تموز الماضي إلى 1.336 مليون تصريح بزيادة 8.4% عن الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد تصاريح بناء المنازل الأمريكية سوف ترتفع إلى 1.27 مليون تصريح في الشهر الماضي، أما عمليات بدء بناء المنازل الجديدة المعدلة موسمياً فتراجعت بوتيرة سنوية إلى 1.191 مليون عملية في شهر يوليو.