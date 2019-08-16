شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يعمق من خسائره – تحليل – 16-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وتسيطر على السهم موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير ، بعد كسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 162.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 153.63 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط