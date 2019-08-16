والت ديزني تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 16-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه. Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 130.74 ، ليستهدف مستوى المقاومة 142.30 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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