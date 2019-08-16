شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر وسط توقعات سلبية – تحليل – 16-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولة منها لتصريف التشبع البيعي الذي كان واضحاً بها بتداولات السهم السابقة.

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 112.18 ، طيلة ثبات المقاومة 118.71 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط