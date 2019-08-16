بايدو كل الطرق تؤدي إلى المزيد من الانخفاض – تحليل – 16-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصوله لمستويات شديدة التشبع بعمليات البيع، ورغم ذلك يواصل السهم انخفاضه مما يدلل على سيطرة البائعين بتداولات السهم. Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 83.07 ، طيلة ثبات المقاومة المحوري 106.60 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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