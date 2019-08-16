شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 16-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الداش كوين من كسر مستوى 93.13 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 80.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن الفشل بالثبات دون 93.13 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ عند 101.10 وقد تمتد إلى 110.90 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط