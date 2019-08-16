شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات سلبية الآن ليقترب من مستوى 70.00، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، تحفّزه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 52.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 84.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط