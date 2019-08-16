شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 16-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف س سعر الإيثريوم تداولاته السلبية بشكل هادئ ليبتعد تدريجياً عن مستوى 189.90، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم مستمر من سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 149.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 175.00 والمقاومة 195.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط