بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

كتب: ضياء السقا
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المصرية، الجمعة 16 أغسطس، بقيمة 3 جنيهات، مقارنة بتعاملات الخميس.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وبحسب وكالة رويترز، انخفض السعر العالمي بشكل طفيف، إذ سجلت أوقية الذهب 1514 دولارا بعد تجاوزها 1520 دولارا.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الجمعة كالتالي:
عيار 18 بـ 597 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 697 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 796 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5576 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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