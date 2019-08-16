شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام فى احتياطات الدول العربية من النفط والغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الدول العربية مكانة متميزة على خارطة الطاقة العالمية،وما يعزز تلك المكانة هى استحواذ عدد من الدول العربية على كميات كبيرة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، وبالتالي ما تقوم به هذه الدول بإنتاجه وتصديره إلى الأسواق العالمية، وفيما يلى أهم الارقام المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة للنفط والغاز.

1- بلغ الاحتياطي العالمي للنفط نحو 1470 مليار برميل بداية 2019.

2 أكثر من 715 مليار برميل حجم الاحتياطيات المؤكدة من النفط للدول العربية بداية عام 2019.

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3 - 705 مليار برميل حجم الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وهي حوالي 48 % من إجمالي احتياطيات العالم.

4-تشير التقديرات إلى أن احتياطي الغاز الطبيعي في العالم حوالى 201 تريليون متر مكعب بداية عام 2019.

5- قُدرت الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي بأكثر من 54 تريليون متر مكعب.

6- تمتلك الدول الأعضاء في أوابك 53 تريليون متر مكعب وهو ما يمثل 26.4% من إجمالي احتياطيات العالم.