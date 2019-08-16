ورشة تدريبية حول "تعزيز قدرة الحكومة المصرية فى عمليات التخطيط الوطنى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد التخطيط القومى، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA، ورشة تدريبية حول "تعزيز قدرة الحكومة المصرية على ادماج المساءلة فى عمليات التخطيط الوطنى فى مصر". تُقام الورشة بإحدى فنادق القاهرة خلال الفترة من السبت الموافق 17 أغسطس حتى الثلاثاء 27 أغسطس 2019، بحضور الدكتور علاء زهران مدير المعهد، وممثلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. Advertisements

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