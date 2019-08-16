شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 15% فى مبيعات السيارات النصف الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة "أجوريا" ، التى تجمع الشركات العاملة فى القطاع التكنولوجى إن الشركات التى تعمل كموردين لشركات تصنيع السيارات شهدت إنخفاضاً فى مبيعاتها بنسبة 15 % ، فى النصف الأول من هذا العام.
وحسب المنظمة ، انخفضت أعداد تجميع السيارات فى أوروبا بنسبة 6 فى المائة فى المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام ، وقالت "أجوريا" أن هذا له تأثير كبير على صناعة السيارات البلجيكية أيضا.
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