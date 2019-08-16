شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أدنى مستوى هذا العام خلال أغسطس/آب بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين.

وسجل مؤشر "متشيجان/رويترز" لثثقة المستهللك 92.1 نقطة في أغسطس/آب من 98.4 نقطة في يوليو/تموز.

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