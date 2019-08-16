شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات بأكثر من 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الجمعة رغم استمرار القلق من ركود الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وبدأت التكهنات تزيد في الأسوواق بان الاقتصاد الأمريكي يقتررب من الوقوع تحت براثن الركود لا سيما بعد انقلاب منحنى العائد على السندات الذي يعد إشارة قوية على الركود.



وترى رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" أن إشارة انقلاب منحنى العائد على السندات خاطئة هذه المرة ولا يعتد بها على غرار فترات الركود السابقة.

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وأكدت "يلين" وغيرها من أعضاء البنك المركزي الحاليين على قوة الاقتصاد الأمريكي بما يكفي لتجنب الركود.



وكشفت بيانات حكومية أن وتيرة بناء المنازل انخفضت بنسبة 4% إلى 1.191 مليون وحدة في يوليو/تموز، في حين ارتفعت تصاريح البناء 8.4% إلى 1.336 مليون وحدة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 06:04 جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 25906 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 7900 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 2890 نقطة.