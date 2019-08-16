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شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع معززاً مكاسبه إلى 10% هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم مواصلة مكاسبها القوية في أعقاب ظهور مؤشرات على نقص المعروض من المعدن الصناعي ليسجل أعلى مستوياته في عشر سنوات اليوم.
يأتي ذلك في أعقاب مخاوف الأسواق من وقف إندونيسيا – أكبر منتج للنيكل في العالم – تصدير المعدن الأمر االذي يؤدي إلى تعطيش الأسواق.
وارتفعت أسعار النيكل في بورصة شنغهاي بنسبة 3.7% إلى 127.7 ألف يوان للطن (حوالي 18.1 ألف دولار).
كانت أسعار النيكل قد قفزت يوم الإثنين الماضي بنسبة 2.3% مسجلة اعلى مستوى قياسي على الإطلاق، وبلغت مكاسب المعدن بنسبة 10% هذا الأسبوع حتى الآن.
وبالتزامن مع مخاوف نقص المعروض، هناك قلق آخر من ضعف الطلب العالمي على المعادن في ظل إشارات متزايد من ركود محتمل.
وصرح الرئيس الإندونيسي ا"جوكو ويدودو" اليوم بأن بلاده سوف تنفذ خطة موسعة لتطوير صناعة المعادن ومن بينها النيكل من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
ورغم عدم اتخاذ القرار عد، إلا ان الرئيس الإندونيسي يتجه نحو حظر تصدير النيكل في الفترة القادمة.
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