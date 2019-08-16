شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم فى طريقه صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 10.03$ بما يعادل نسبة 5.3% إلى 178$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 188.03$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 188.09$.

حقق الايثريوم يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 173.35$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

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فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة أكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 259 مليار$ ، مع استأنف هبوط معظم العملات الكبرى فى السوق.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،انخفضت أسعار ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم " بأكثر من 15% ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل الأجواء السلبية التي تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي.

وتتمثل تلك الأجواء فى تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق رقمية فى العالم ،عقب قرار التأجيل الجديد الصادر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حيال الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF.

صدر القرار رسميا الاثنين 12 آب/أغسطس ،ويعتبر هذا التأجيل هو الثالث خلال هذا العام ، بعد تأجيل فى آذار/مارس ثم تأجيل أخر فى أيار/مايو.