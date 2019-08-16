شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبلغ ذروة أسبوعين بعد بيانات اقتصادية قوية وانتعاش السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،قلصت مخاوف تباطؤ أكبر اقتصاد فى العالم ، بالإضافة إلى انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وعودتها للتداول بصورة طبيعية أعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى98.31 نقطة الأعلى منذ 2 آب/أغسطس الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.13 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 98.13 نقطة.

حقق المؤشر يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، عقب بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال تموز/يوليو.

سجلت المبيعات ارتفاعا بنسبة 0.7% ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.3% ،وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% ،قلصت تلك البيانات من مخاوف تباطؤ أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

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ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة ليتداول مجددا بأعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، ليعود منحني العائد إلى مساره الطبيعي ، مقلصا احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي فى المدي القريب.

ينتظر المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ، عن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،وبيانات أخرى عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس

عن قطاع الإسكان تصدر تصريحات البناء المتوقع 1.27 مليون خلال تموز/يوليو من 1.23 مليون فى حزيران/يونيو ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.26 مليون منزل من 1.25 مليون منزل بالقراءة السابقة.

وبحلول الساعة 14:00 جرينتش تصدر القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين خلال آب/أغسطس المتوقع 97.2نقطة ،وسجل المؤشر مستوى 98.4 نقطة فى تموز/يوليو.