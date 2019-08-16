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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكنها بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على أصول الملاذات الآمنة.
تراجعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.18$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 17.26$،وسجلت الأعلى عند 17.32$ ، والأدنى عند 17.05$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة.
سجل مؤشر الدولار يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.31 نقطة ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الصعود فى ظل بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة الأمريكية ،والتي قلصت مخاوف تباطؤ أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ، بالإضافة إلى انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.4% على مدار تعاملات هذا الأسبوع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تركيز المستثمرين على شراء أصول الملاذات الآمنة ، مع تزايد مؤشرات ركود الاقتصاد العالمي.
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