شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافي من أدنى مستوى فى 6 أشهر مع عودة الهدوء للأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتتعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع عودة الهدوء للأسواق المالية العالمية ، بالتزامن مع عودة منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية لمساره الطبيعي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.0% حتى الساعة 08:43 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 شباط/فبراير الماضي.

وخسائر جلسة الخميس تعاذ إلى تجدد مخاوف الحرب التجارية العالمية ، بعدما حذرت الصين من أنها سترد على الرسوم الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاعي التكنولوجيا والمرافق قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع تغير فى معنويات المستثمرين نحو اتساع شهية المخاطرة ، مع عودة الهدوء ليسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة ليتداول بأعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين، ليعود منحني العائد إلى مساره الطبيعي ، بعد فترة قصيرة من الانقلاب ، أثار مخاوف احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي فى ركود.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.25% ، بعد بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.0 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8%.