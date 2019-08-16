شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على انحسار مخاوف الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على انحسار مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ،عقب بيانات قوية عن مبيعات التجزئة ، مع عودة منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية لمساره الطبيعي ، بالإضافة إلى تكهنات اتخاذ السعودية إجراءات دعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 08:05بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.22$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.67$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.38$ ،وأدنى مستوي 54.67$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 59.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.38$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 59.06$ ،وأدنى مستوي 58.38$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية أسعار الخميس بنسبة 0.4% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت حوالي 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف مستويات الطلب على الوقود.

فى الولايات المتحدة سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا فاق التوقعات خلال تموز/يوليو ، الأمر الذي قلص مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم".

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة ليتداول بأعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين، ليعود منحني العائد إلى مساره الطبيعي.

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انقلب المنحني يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2007، مع تداول عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل أعلى من عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل ،ويعد هذا بمثابة علامة على أن الاقتصاد الأمريكي من المحتمل أن يدخل فى ركود خلال الفترة القادمة.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" هذا الأسبوع أن المملكة العربية السعودية تفكر فى اتخاذ إجراءات أعمق لوقف تدهور أسعار النفط ،وقال مسؤول سعودي "أن المملكة لن تتساهل مع استمرار انخفاض الأسعار وتدرس جميع الخيارات".

وأعلنت الرياض أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام دون 7 مليون برميل يوميا فى شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ، للمساهمة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.

حيث من الواضح أن المسؤولين السعوديين لا يعتقدون أن الوقوف إلى جانب ركود الأسعار أمر حكيم ،خاصة قبيل تنفيذ خطط الطرح الأولية لشركة أرامكو ، فى طرح قد يكون الأكبر فى العالم.

قد تلجأ السعودية إلى تخفيف الإنتاج خلال الفترة القادمة ،وتحاول ضم منتجين آخرين فى هذا الاتجاه ،لكن هذا الأمر لن يكون مهمة بسيطة ،وفى حال خفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج أكبر من المتفق عليه سابقا ، فمن المحتمل أن تتحمل الرياض النصيب الأكبر من التخفيضات الإضافية.

وتنفذ أوبك وحلفاؤها المعروف بتحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020.