شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار الأمريكي لكنه بصدد تحقيق مكسب أسبوعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكنها بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على أصول الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.7% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,513.11$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,523.46$،وسجلت أعلى مستوي 1,527.93$ ، وأدنى مستوي 1,511.84$.

حقق المعدن الأصفر "الذهب" يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة .

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.29 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود عقب بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال تموز/يوليو، والتي قلصت مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ، بجانب انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتداوله طبيعيا بأعلى من عائد سندات الخزانة لأجل عامين.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة واحدة بالمئة ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 844.29 طن متري.