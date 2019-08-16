شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف خسائره قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل ضعف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات طلب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 415$ بما يعادل نسبة 4.1% إلى 9,877$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,294$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,410$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.8% ، فى أول مكسب يومي خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,467$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بأكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 259 مليار$ ، مع استأنف هبوط معظم العملات الرئيسية فى السوق.

وسجلت القيمة السوقية يوم الخميس إجمالي 253 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 تموز/يوليو الماضي ، بعد تخلي البتكوين عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$.

وفقد البتكوين على مدار هذا الأسبوع أكثر من 15% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات طلب أكبر عملة مشفرة فى العالم.

وضعفت تلك المستويات خاصة طلب العملة المشفرة كملاذ آمن ، بعد التطورات الإيجابية الأخيرة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

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أجل الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار$ ،والتي كان مقرر تطبيقها فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعد هذا الإعلان بمثابة تقديم الولايات المتحدة بعض التنازلات فى حربها التجارية الشراسة مع الصين ،وعلامة إيجابية على قرب التوصل لاتفاق تجاري شامل بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وبخلاف تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري ، زادت الضغوط السلبية بسوق التشفير ، مع تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم ".

وفقا لتقرير رسمي صادر الاثنين 12 آب/أغسطس ،أجلت لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من VanEck و Bitwise و Phoenix.

تم تأجيل صندوق VanEck إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر القادم ،و صندوق Bitwise إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر ، وصندوق Phoenix إلى 29 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة التنظيمية الأمريكية أنه من المناسب استخدام فترة أطول لإصدار أمر بالموافقة أو رفض الصناديق المقترحة ، بحيث تملك الوقت الكافي للنظر فى تغيير القواعد المقترحة من تلك الصناديق.

ويعتبر هذا التأجيل هو الأحدث فى سلسلة من التأخيرات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ،والتي قد أجلت سابقا قرارها بخصوص طلبات VanEck و Bitwise فى آذار/مارس ثم مرة أخرى فى أيار/مايو.