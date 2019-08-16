شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد خسارة أسبوعية هي الرابعة خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تزايد احتمالات اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية إضافية خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1095$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1105$،وسجل الأعلى عند 1.1112$.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1091$ ، بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات ارتفاع فاق التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية خلال تموز/يوليو ،الأمر الذي خفف المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد الأمريكي"أكبر اقتصاد فى العالم".

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وعلى مدار هذا الأسبوع ،انخفض اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بعدما أدت بيانات ضعيفة فى أوروبا إلى زيادة احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

أوضحت البيانات تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام ،ودخول الاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" فى ركود خلال الربع المنتهي فى حزيران/يونيو.

وعقب اجتماع البنك فى 25 تموز/يوليو الماضي ، قال محافظ المركزي الأوروبي " ماريو دراغى " أن صناع السياسة النقدية ينتظرون مزيدا من البيانات قبل اتخاذ أي إجراء جديد ،وأن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر ،مع النظر فى خيارات أخرى لتخفيف السياسة النقدية.

وحث صندوق النقد الدولي مؤخرا البنك المركزي الأوروبي إضافة حوافز جديدة لتخفيف المخاطر الاقتصادية المتزايدة ،وحذر الصندوق من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه مخاطر التوترات التجارية العالمية ،وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وأزمة ديون إيطاليا.